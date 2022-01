Ce lundi matin, Abdoulaye Kanté, fonctionnaire de police et auteur du livre Policier, enfant de la République était l'invité de RTL. "Quand on dit qu'on est flic, noir, policier et musulman, on essaie de nous mettre dans des cases et je ne le veux pas. On peut être tout ça et être aussi un fervent défenseur de la République", souligne ce Franco-malien de 43 ans.

Selon lui, et il tient à le rappeler, la police n'est pas raciste. "Je continue à le dire. La police française n'est pas raciste. Mais visiblement il existe des individualités qui ont un comportement raciste et qu'il faut dénoncer", dit-il. Abdoulaye Kanté est ensuite revenu sur les propos de Jean-Luc Mélenchon dans une vidéo où il s'adresse à un policier de la bac.

Le candidat veut retirer la bac qu'il juge trop violente. "Vous obéirez", dit-il à ce policier. "Tout mon soutien à ce collègue qui a défendu notre métier face à un individu qui est censé concourir à la magistrature suprême. Ce monsieur a craché au visage de 150.000 femmes et hommes qui n'auront aucun état d'âme d'assurer sa sécurité s'il avait un soucis. Qu'il aille dire ça aux familles des victimes du Bataclan", réagit le policier.