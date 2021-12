Présidentielle 2022 : quand Montebourg tombe sur les répondeurs des candidats de la gauche

À quatre mois pile du premier tour de la présidentielle 2022, rien ne va plus à gauche. Après le bide d'Anne Hidalgo qui appelle à une primaire de la gauche, Arnaud Montebourg a décidé de passer des coups de fil. Pour l'instant ça ne répond pas, mais il va insister car l'heure est grave. La primaire est dans les limbes, c'est même lui qui l'a dit ce vendredi matin : "Il y a le feu sur la ville et il faut sonner le tocsin".

Le candidat de la "Remontada" a donc dégainé son iPhone pour rassembler la gauche, d'abord Jean-Luc Mélenchon, le mieux placé dans les sondages et il a filmé tout ça : "Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile, amitiés", dit-il.

Mélenchon étant sur répondeur, peut-être aura-t-il plus de chance avec Yannick Jadot : "Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg, j'espère que ça va. Écoute, ce serait bien qu'on se parle, peux-tu me rappeler, amitiés". Après Jadot, peut-être alors qu'Anne Hidalgo va répondre à son appel : "Bonjour Anne, c'est Arnaud, j'espère que ça va. Écoute, ce serait bien qu'on se parle, tu as mon téléphone, rappelons-nous, amitiés", dit-il.

Trois coups de fil, trois râteaux, sa dernière chance ce sera le communiste Fabien Roussel. En attendant, les internautes se régalent, ces vidéos improbables ont été vues près de 100.000 fois en quelques minutes.