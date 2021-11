INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : 3 questions à Hélène Thouy, la candidate du Parti animaliste

"Malheureusement, ma candidature a encore un sens" : candidate du Parti animaliste, Hélène Thouy veut porter la cause du bien-être animal sur la scène nationale lors de l'élection présidentielle d'avril 2022. Un sondage IFOP réalisé en novembre lui accorde 2% des intentions de vote, devant, notamment, Arnaud Montebourg. L'Assemblée nationale vient de voter une proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale, avec de nombreuses mesures réclamées par le Parti animaliste comme la fin de vente de chiens et chats en animalerie.



1. Une candidature animaliste a-t-elle encore un sens ? Si le texte contient des "avancées historiques pour ce qui est des mesures qu'elle porte", "une immense majorité d'animaux maltraités, tués chaque jour" ne sont pas protégés par cette législation, explique la candidate au micro de RTL. Celle-ci estime par exemple que plus d'actions doivent être prises contre l'élevage intensif. Elle note également que, "à quelques mois des élections", cette proposition correspond à "un signal envoyé au 89% des électeurs intéressés par la question animale".

2. Largement centré sur la cause animale, le programme animaliste n'est-il pas trop restreint pour une élection présidentielle ? Hélène Thouy estime que "la question animale peut se rapprocher à l'ensemble des thématiques de société". Elle évoque par exemple l'insécurité ressentie en milieu rural face aux accidents de chasse, ou encore la question de l'accès à l'alimentation.

3. Hélène Thouy obtiendra-t-elle les 500 parrainages ? "Nous avançons tous les jours", assure-t-elle, évoquant "un travail extrêmement difficile". Selon elle, parler de la question animale à l'élection présidentielle est "une attente forte des citoyens".