"Madame le ministre" vs "monsieur la rapporteure". Le débat sur la féminisation des titres a été relancé à l'Assemblée, après la passe d'armes entre le député LR du Vaucluse Julien Aubert et la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. L'élu a refusé d'appeler la membre du gouvernement "madame la ministre", insistant sur "madame le ministre". Et cela malgré les remarques de la membre du gouvernement.

En réponse, Barbara Pompili s'est adressée à Julien Aubert en le nommant "monsieur la rapporteure". Ce ne fut pas du goût de la vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente de séance Annie Genevard qui a repris la ministre.

Invitée sur RTL ce mercredi 13 octobre, Barbara Pompili est revenue sur cette séquence. "Je voulais montrer à quel point, on est dans l'absurde (...) Il n'y a pas de petits combats pour le féminisme. Ca peut paraître anecdotique comme ça (...) je n'ai pas été respectée", a-t-elle indiqué.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Christophe Castaner avait apporté son soutien à la ministre de la Transition écologique. "La provocation qui date de plusieurs années de Julien Aubert mérite une petite claque", déclarait-il.