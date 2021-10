Présidentielle 2022 : découvrez "la Capitainerie", le nouveau QG de Marine Le Pen

En dessous d’un magasin Picard, une porte grise blindée. Pas de logo, aucun signe de la présence du parti dans cette artère du XVIème arrondissement de Paris. On passe le pas, on monte au 3ème étage. Et voilà le portrait de Marine Le Pen qui s’étale sur tous les murs.

Bienvenue à "la Capitainerie", le nouveau QG de campagne de la candidate. Odeur de neuf et de peinture, les équipes viennent de s’installer : pôle rédaction à gauche, pôle communication à droite (qui occupe la plus grande salle), pôle sécurité, haltères posées au sol, au fond la direction. Les 4ème et 5ème étages accueillent le siège du parti et le bureau du nouveau président Jordan Bardella.

De son ancien QG de Nanterre, le RN n’a rien gardé ou presque. Les archives du Front n’étaient pas du voyage, ni la Jeanne d’Arc jadis plantée sur le parking, faute d’espace.

Aigle en bronze, gouvernail monumental et buste dédicacé par Brigitte Bardot

À la place, des meubles Ikea, de la moquette beige et du parquet en lino. Pas de faste, le parti n’en a pas les moyens (il reste endetté à hauteur de plus de 20 millions d’euros). Sièges pivotants et cafétéria... Pour l’instant, rien ne dépasse, sauf au 3ème étage au fond du couloir. C’est ici que se trouve le bureau de Marine Le Pen.

Un aigle en bronze, un gouvernail monumental, un buste dédicacé par Brigitte Bardot : un décor pour mieux vivre, dit-elle, la "violence de la campagne". "On s'accompagne d'œuvres d'art qui adoucirent les campagnes électorales. Elles ont toujours une forme de brutalité et il faut essayer de se créer un espace d'apaisement pour répondre à la fureur", raconte-t-elle au micro de RTL. La fureur d’une campagne chahutée par la concurrence soudaine d’Éric Zemmour qui capte toutes les lumières médiatiques, c’est ici à "la Capitainerie" que son état-major tente de trouver les parades.

Sa garde rapprochée est à portée de main, son directeur de campagne Christophe Bay ou son conseiller spécial Philippe Olivier. Un QG tout neuf pour plancher sur la "pré-campagne" comme disent les désormais les cadres RN, comme pour excuser ce démarrage moins triomphant que prévu.

