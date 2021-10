Énergie : Marine Le Pen peut-elle vraiment faire "démonter" les éoliennes ?

Une déclaration assurée qui a beaucoup fait réagir. Invitée ce matin du petit-déjeuner de campagne sur RTL, Marine Le Pen a évoqué ses plans pour le secteur de l'énergie, et en particulier les éoliennes. La candidate du rassemblement national assure qu'elle détruira toutes les éoliennes si elle est élue. Mais est-ce bien réalisable ? Tout est possible, mais cela veut dire qu'on va refaire de l'électricité avec du charbon et du gaz.

L'éolien aujourd'hui, c'est en moyenne 8% de notre production avec des pointes à 20% certains jours. Comment compenser ? Il est impossible techniquement d'augmenter la production nucléaire. Impossible aussi de construire des réacteurs avant au moins 15 ans. Il va donc falloir du charbon, et donc changer la loi qui prévoit la fermeture des centrales à charbon.

Il va falloir développer le gaz, mais à son prix actuel, cela se ressentira sur les factures. L'éolien permet aujourd'hui à la France d'éviter 17 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. Si vous le supprimez, vous doublez les émissions de carbone de notre production électrique et vous faites une croix sur les engagements français de lutte contre le changement du climat.