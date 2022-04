Alors que le deuxième tour de l'élection présidentielle 2022 approche, les deux finalistes essaient de convaincre le plus d'électeurs possible. Alors qu'Emmanuel Macron a obtenu 27,8 % des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle et Marine Le Pen 23,1%, les deux candidats doivent maintenant convaincre au-delà de leur camp.

69 % des électeurs de confession musulmane ont voté en faveur de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Un intérêt révélé par un sondage exclusif de l'Ifop réalisé pour le journal La Croix. En 2017, plus de 2 millions de Français musulmans avaient voté pour le candidat En Marche selon un sondage Opinion Way.

Cette année encore, le président-candidat sait qu'il aurait besoin de cet électorat pour une réélection. Durant son quinquennat, la politique d'Emmanuel Macron à l’égard de l’islam a pris un tournant à droite. Le président a mis en place une loi contre "le séparatisme islamiste" après l’assassinat de Samuel Paty. Plus tard, la loi sur le port du voile s'est durcie et le gouvernement a pris plus de poids dans la formation des imams.

En déplacement, Emmanuel Macron félicite une femme féministe et musulmane

Mardi 12 avril, Emmanuel Macron a félicité une jeune femme pour être voilée et féministe. Tout en attaquant clairement Marine Le Pen, cette discussion a aussi été interprétée comme un appel à l'électorat musulman. "Avoir une jeune fille qui porte le voile, à Strasbourg, qui dit 'est-ce que vous êtes féministe?', c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends", a assuré le président-candidat.

Emmanuel Macron essaye clairement de récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon Rokhaya Diallo, journaliste et militante féministe antiraciste.

Invitée au micro de RTL le 13 avril, la journaliste et militante féministe antiraciste Rokhaya Diallo dénonçait la stratégie électorale d'Emmanuel Macron. "Emmanuel Macron essaye clairement de récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon parce que pendant son quinquennat, on ne peut pas dire qu'il était particulièrement clément à l'égard des jeunes filles qui portaient le foulard", assure-t-elle

Elle énumère ensuite les membres du gouvernement hostiles au port du voile selon elle : "Jean-Michel Blanquer', "Marlène Schiappa" et "Gabriel Attal". "Il y a eu aussi tout un débat autour du foot avec les Hijabeuses", rappelle-Rokhaya Diallo.

"Et là, soudainement, entre deux-tours, Emmanuel Macron découvre que nos concitoyennes musulmanes qui portent le foulard ont le droit d'être aussi féministe", ironise-t-elle. "Je trouve que c'est d'une hypocrisie et d'un manque de respect pour les personnes qui ont subi ces propos négatifs depuis 5 ans", conclut la journaliste.