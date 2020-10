Coronavirus : "J'ai plus confiance en Véran qu'en Bigard, Luchini et Zemmour", s'agace Cluzet

publié le 16/10/2020 à 20:00

Vendredi 16 octobre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il n'y aurait pas de dérogation pour le milieu de la culture. Impossible donc de quitter une salle de cinéma, de théâtre ou de spectacle au-delà de 21h. Ces déclarations ont indigné de nombreux artistes. Parmi eux, Fabrice Luchini qui, dans une vidéo Instagram, déclarait vendredi : "On n'a plus envie d'aimer ce gouvernement."

"Je m'en refère à ceux qui sont plus à même de nous dire comment il faut faire face à un fléau dont on ignore tout", déclare François Cluzet. L'acteur regrette les interventions de Jean-Marie Bigard, Éric Zemmour ou Fabrice Luchini qui, selon lui, défendent leurs propres intérêts et n'ont pas de légitimité à fustiger les annonces du gouvernement. "Tous ces gens-là nous font un mal fou", poursuit-il avant de les enjoindre à "essayer de faire passer le message tolérant. Oui c'est terrible, c'est grave, mais nous devons y arriver tous ensemble."

L'acteur demande alors plus de positivité de leur part, à des propos "qui nous remontent le moral, qui font marrer les gens" et rappelle qu'il s'agit de leur "métier d'humoriste avec trois 'H' : humour, humour et humour."