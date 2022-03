INVITÉE RTL - Marion Maréchal : Éric Zemmour sera "peut-être" élu

"Éric Zemmour sera peut-être élu cette fois-ci". Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 13 mars, Marion Maréchal ne s'est pas prononcée sur son rôle auprès du candidat Reconquête!, après l'élection présidentielle. "Je garderai toujours un lien avec l'Issep, c'est une école qui me tient à cœur et pour laquelle j'ai beaucoup œuvré (...) J'espère pouvoir œuvrer politiquement et durablement", a-t-elle expliqué.

Cet engagement politique ne passera pas forcément par le parti d'Éric Zemmour, Reconquête!. "À l'heure actuelle, je viens plus en allié qu'en ralliement. J'ai profité d'une autonomie et d'une indépendance de ton et d'actions pendant des années et je ne compte pas m'en défaire du jour au lendemain", a-t-elle ajouté.

Quant à se présenter un jour à l'élection présidentielle, l'ancienne députée FN du Vaucluse a indiqué que cette question n'était pas à l'ordre du jour.