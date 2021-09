Présidentielle 2022 : ce que l'on sait du rendez-vous entre Bertrand et Sarkozy

La droite ne sait toujours pas comment elle va désigner son candidat pour la présidentielle, mais Xavier Bertrand avait rendez-vous lundi 20 septembre avec Nicolas Sarkozy. Cela s'est passé "très bien" confie Xavier Bertrand qui l'assure : "On a parlé de la présidentielle". Le candidat a exposé à l'ancien président comment il voyait sa campagne, mais il va sans doute falloir attendre un peu pour que les langues se délient. Pour l'instant, le compte-rendu des pro-Bertrand est assez succinct, et revient en boucle, quel que soit votre interlocuteur : "Ils ont parlé de 2022, beaucoup d'international, longuement de culture et un peu de foot aussi".

Xavier Bertrand profite toujours de ses rendez-vous avec Nicolas Sarkozy pour discuter des grands dossiers du moment, "quand certains viennent surtout pour la photo", persiffle un proche de l'ancien président. Lundi, l'affaire des sous-marins australiens a occupé une partie du déjeuner. Se nourrir de l'expérience d'un ancien président ça peut servir quand on aspire à le devenir. Et puis, rien d'étonnant à ce qu'ils aient parlé culture, puisque Nicolas Sarkozy a un nouveau livre en librairies, Promenades, consacré au sujet.

Xavier Bertrand n'est pas ressorti avec le soutien de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle, mais il le savait avant d'y aller : personne ne ressort de son bureau avec sa bénédiction. L'ancien président ne roule pour aucun des candidats, d'ailleurs il les voit tous. Des rendez-vous sans engagement, la preuve : il a été "chaleureux avec Valérie Pécresse" il y a 15 jours selon un sarkozyste, et n'a pas découragé Michel Barnier de se lancer quand il l'a vu cet été au Cap Nègre.

Il y a dix jours, l'ancien président a même déjeuné avec Emmanuel Macron à l'Élysée, preuve qu'il ne se contente pas de discuter avec ses successeurs potentiels à droite.

Castex reçoit députés, sénateurs et parlementaires

La petite fête du jour aura lieu ce mardi soir à 20h à Matignon. Le Premier ministre reçoit députés, sénateurs et parlementaires européens de la majorité présidentielle pour un moment "de convivialité". Une manière de marquer la dernière rentrée du quinquennat et de fixer les perspectives des prochains mois, bosser jusqu'au bout grosso modo, pour qu'Emmanuel Macron ait un bilan à défendre.

Jean Castex sera moins en première ligne dans les semaines qui viennent puisqu'on voit beaucoup le président en ce moment, mais sa feuille de route est claire : "Être le Premier ministre du dernier kilomètre", dit un de ses conseillers. En clair : gérer l'intendance et faire atterrir les décisions de l'exécutif dans le quotidien des Français, selon un de ses proches, "montrer que le gouvernement est au travail, c'est aussi faire campagne".

Mystère chez les Verts

16.000 électeurs fantômes se sont inscrits et ont donc payé 2 euros pour participer à la primaire écolo et n'ont pas voté ce week-end au premier tour. C'est une tradition chez les écolos, des milliers d'inscrits qui ne votent pas. "Ils ont probablement oublié", glisse un dirigeant. C'est en tout cas une réserve de voix non négligeable pour un second tour qui s'annonce disputé entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, s'ils se décident à voter bien sûr...