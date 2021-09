Coronavirus : Xavier Bertrand ne veut pas "précipiter" la fin du passe sanitaire

Le gouvernement a fixé au 15 novembre la date butoir de la levée du passe sanitaire. Mais le président de la République a annoncé, le 15 septembre, qu'il y a "des départements où on va être amené, de toute façon, à alléger les contraintes en fonction de l'évolution de l'épidémie". Des propos ensuite relativisés par Olivier Véran, au micro de RTL, qui a cependant confirmé que "lorsque nous serons hors d'atteinte, nous pourrons lever un certain nombre de contraintes progressivement".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 19 septembre, le candidat à la présidentielle Xavier Bertrand appelle de son côté à prendre le temps nécessaire : "pas de précipitation. On pourra le faire quand l'incidence aura baissé et quand on aura continué à faire progresser le taux de vaccination".

"Il faut regarder de façon objective le taux d'incidence et la progression du taux de vaccination. Nous avons besoin encore et encore d'améliorer ce taux de vaccination", insiste le président des Hauts-de-France. "Si on veut maintenir la confiance avec les Français, il est indispensable de dire les choses en vérité et en transparence. La transparence, c'est dire qu'à partir d'un tel taux de malades, nous pouvons effectivement l'envisager".