Présidentielle 2022 : ce que l'on sait de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron

L'entrée en campagne d'Emmanuel Macron se précise même s'il n'est pas encore officiellement candidat. Le président de la République devrait faire son premier meeting à Marseille au Parc Chanot le 5 mars. Une destination logique alors qu'il présente, depuis cinq ans, la cité phocéenne comme sa ville de cœur mais également celle de son club de foot. La date annoncée n'a pas encore officielle alors que d'autres meetings devraient avoir lieu à Paris et dans l'ouest de la France, avec des débats au milieu des Français.

"La vraie question ce n'est pas quand mais comment Emmanuel Macron va faire campagne", rappelle un de ses proches. Un programme avec du "badaboum", confie un fidèle du président. Selon des informations RTL, il aurait présenté son projet à Edouard Philippe lors d'un dîner secret à Brest le 10 février dernier.

Quant aux autres candidats, ils attendent avec impatience l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron qui pourrait donner un nouveau souffle dans cette course à l'Élysée. Ils pourraient ainsi critiquer le bilan du président de la République. Par exemple, Marine Le Pen est persuadée que le candidat Macron va réactiver le duel entre eux. Du côté d'Éric Zemmour, on espère un alignement des planètes avec un effondrement de la candidate LR Valérie Pécresse, un dépassement de la cheffe de file du Rassemblement national et ainsi, un duel avec Emmanuel Macron.