Présidentielle 2022 : comment savoir si l’on est bien inscrit sur les listes électorales ?

L'élection présidentielle approche. Le premier tour aura lieu le 10 avril prochain et le second le 24 du même mois. Or, pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales et la date butoir est fixé au 4 mars. Mais comment savoir si vous êtes bien enregistré sur la liste de votre commune ? RTL vous explique tout.

Pour commencer, il vous faut vous rendre sur le site prévu par le ministère de l'Intérieur, qui organise le processus électoral. Ce service vous permet de vérifier votre inscription, votre numéro d'électeur, l'adresse de votre bureau de vote et l'état de vos procurations si nécessaire. Attention, le site n'est pas accessible aux électeurs vivant en Nouvelle-Calédonie.

Sur la plateforme, vous pourrez indiquer votre commune, vos noms, prénoms et date de naissance. Si le service vous identifie, cela signifie que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Dans le cas contraire, un lien vous est proposé pour remédier à cette situation.