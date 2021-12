Présidentielle 2022 : ce qu'il faut savoir sur la quête des 500 signatures

Le sujet revient à chaque élection présidentielle : qui a ses 500 signatures ? Il y a ceux qui dramatisent et qui entretiennent le suspense et ceux qui bataillent, parrainages après parrainages. Ce mardi 7 décembre, Éric Zemmour lance un appel en s'adressant directement aux maires. Ce système de 500 signatures a-t-il vécu ? Faut-il en changer ?

À quatre mois du premier tour, quel est le premier bilan pour les candidats ? Où en est on ? C'est une formalité pour les partis qui ont des élus. Cela paraît simple mais c'est vrai que c'est plus facile. Donc, pour Anne Hidalgo qui a le PS, c'est une formalité. Pour Valérie Pécresse, qui aura tous les élus LR, c'est une formalité. Emmanuel Macron n'aura pas de problème non plus. Fabien Roussel, le candidat communiste, est bien lui aussi. Il a un matelas solide d'élus, donc il n'est pas loin du but. Et Yannick Jadot n'est pas très inquiet, car lui aussi, a un matelas de 350 élus verts.

C'est plus compliqué pour Marine Le Pen : elle n'a plus que 300 élus étiquetés Rassemblement national. Il y a encore une réticence de la part de certains élus à la parrainer. D'autant qu'elle a la concurrence d'Éric Zemmour. Ce dernier revendique 250 parrainages.

Pourquoi ce système a-t-il été mis en place ?

Pour les autres petits candidats qui sont à droite de la droite Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, sont inquiets. Et puis, à gauche aussi, on a encore pléthore de petits candidats avec notamment Nathalie Artaud et Philippe Poutou. Le candidat du NPA en a 175. C'est un peu mieux que ce qu'il avait à cette époque-là, en 2017. Mais ils ont encore un peu de temps pour les trouver tous.

Ce système a-t-il toujours existé ? En 1962, lorsque la France passe au suffrage universel direct du président de la République, 100 parrainages sont demandés pour être candidat. C'est à partir de 1976 que le nombre augmente à 500 élus. On estimait à l'époque qu'il y avait des candidatures un peu farfelues. Mais cela reste une jauge pour éviter d'avoir trop de candidatures. Certains se plaignent de ne pas y arriver.

Qui peut parrainer les candidats ? Au total, 42.000 élus qui peuvent donner leur signature. Les maires représentent le plus gros bataillon avec 35.000 élus. Il y a aussi les parlementaires, les conseillers régionaux ou encore les conseillers départementaux. Une réforme passée en 2016 et appliquée pour la première fois en 2017 a changé les règles.

Plus de transparence depuis 2017

Avant, les candidats prenaient leur bâton de pèlerin et allaient récupérer directement les 500 parrainages. Donc ils avaient la main et savaient au jour le jour où ils en étaient. Ils apportaient aussi leur parrainage au Conseil constitutionnel dans la dernière ligne droite. Depuis 2017, ce sont les élus qui reçoivent un formulaire et doivent l'envoyer eux mêmes au Conseil constitutionnel. Les candidats n'ont pas la main jusqu'à la fin du comptage.

Pour l'instant, les parrainages ne sont que des promesses. Rien ne dit que les prometteurs vont bien remplir leurs parrainages. Et peut-être que certains élus promettent à plusieurs personnes car les maires sont harcelés par les différentes équipes des candidats.

L'autre partie de la réforme de 2016 est le fait que tous les noms des parrains sont publics. À partir de fin janvier jusqu'à début mars, deux fois par semaine, la liste des parrains pour tous les candidats sera dévoilée. Auparavant, un système de tirage au sort était en place : 500 parrains étaient été tirés au sort. Depuis, c'est très transparent et cela peut être un frein pour parrainer notamment des candidats d'extrême droite.

Un autre système possible ?

Ces 500 signatures sont indispensables pour décrocher son ticket pour être officiellement candidat. Le système est contesté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Est-ce qu'on pourrait le changer ?



Régulièrement, des propositions sont faites pour changer ce système. Il y a notamment Jean-Luc Mélenchon propose que la mise en place d'un parrainage citoyen. Il avait fixé une limite à 150.000 citoyens. Cela donne de la force au candidat, tout en conservant et une barrière à l'entrée pour éviter que tout le monde soit candidat.



Les grands partis trouvent que le système fonctionne assez bien, même si ça n'empêche pas toujours des petites candidatures dont on peut dire qu'elles ne sont pas forcément nécessaires à la démocratie. Il ne faut pas nier aussi le fait que certains maires, parfois, peuvent donner leur parrainages à des candidatures plus petites. Une manière de faire une bonne action. En 2017, il y en a 14.000 élus qui avaient parrainé sur les 42.000.