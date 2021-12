Présidentielle 2022 : quelles sont les modalités de parrainage ?

"J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle." Ce mardi 30 novembre à 12h15, Éric Zemmour s'est officiellement déclaré candidat pour la présidentielle 2022. Néanmoins, le chemin reste encore long d'ici le 10 avril 2022. À commencer par les fameux 500 parrainages d'élus, impératifs pour pouvoir se présenter.

Comme l'indique le site vie-publique.fr, cette règle est inscrite dans la loi du 6 novembre 1962 et est une étape "décisive" dans "la capacité d'un candidat à se présenter à l'élection présidentielle". Elle permet d'écarter les candidatures fantaisistes.

47.000 élus sont autorisés à donner leur unique parrainage. Au niveau national, ce sont les députés, sénateurs et eurodéputés. Au niveau local, les maires des communes et d'arrondissements, et les présidents de métropoles, de communautés d’agglomérations, de communautés de communes peuvent également soutenir un candidat. Enfin, les conseillers de Paris et de la métropole de Lyon tout comme les conseillers départementaux et régionaux ont aussi ce droit.

Les parrainages pour un candidat doivent être issus de 30 départements différents et un même département ne peut pas fournir plus de 10 % de ses parrainages.

Anticipation de la campagne et difficultés rencontrées

Toutefois, si les équipes des potentiels candidats s'échinent à convaincre les élus à soutenir leur protégé depuis la fin de l'été, les parrainages ne peuvent être officiels qu'à partir de la publication du décret de convocation des électeurs. Celle-ci a lieu, au plus tard, dix semaines avant le premier tour, soit le 30 janvier 2022. Ils auront jusqu'au 4 mars pour retourner leur choix au Conseil constitutionnel.

Mais nombreux sont les élus à ne parrainer personne pour une élection présidentielle. En 2017, ils n'étaient que 34% à avoir donné leur signature. Une des causes de cette faible participation remonte à 2016 et la réforme du système de parrainages. Depuis, la liste de parrains obtenus par les candidats est rendue publique en intégralité. Un système déjà mis en place pour l'élection présidentielle de 2017. Auparavant, des noms étaient tirés au sort et ainsi dévoilés.

Éric Zemmour devra donc encore batailler contre des candidats comme Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan qui se dressent comme de véritables rivaux dans la course aux parrainages.