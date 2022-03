Présidentielle 2022 : avec quel candidat les Français voudraient-ils boire une bière ?

Pour la Saint Patrick, l'Ifop s'est associé à Coriolink pour réaliser un sondage plutôt original. Avec quel candidat à l'Élysée les Français aimeraient-ils prendre une bière ? Et c'est Jean Lassalle qui est arrivé en tête à 39% des voix, pourtant accrédité à 9% des intentions de vote dans le dernier sondage BVA pour Orange et RTL.

Arrive ensuite Emmanuel Macron à 37% suivi de Marine Le Pen à 31% et Philippe Poutou (25%). Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon sont à égalité (24%). Zemmour et Pécresse recueillent 22% et 21% d'intention. Nathalie Arthaud (17%) et Anne Hidalgo (14%) se placent en dernière position juste derrière Nicolas Dupont-Aignan (19%).

"À noter qu’aucun candidat n’obtient la majorité absolue", analyse Pierre Alibert, cofondateur de l’agence Coriolink interrogé par Le Parisien.

Un moment de convivialité pour parler de sujets sérieux

Cette consultation réalisée par l'Ifop pour Coriolink permet de savoir quel est le candidat qui suscite le plus de sympathie aux électeurs. Mais selon le sondage, ce moment serait plutôt perçu comme une réelle occasion de parler de sujets de fond. 71% des sondés voudraient évoquer le sujet de "l'inflation, l'augmentation prix et les conséquences sur le pouvoir d'achat". 34% d'entre eux souhaiterait parler de "la guerre en Ukraine et le risque d'une guerre nucléaire" puis de la transition énergétique (32%), des conditions de vie des personnes âgées et des Ehpad (28%) pus des "catastrophes climatiques annoncées dans les rapports du Giec" (24%).

Les sondés souhaitent partager une bière avec un des candidats pour "découvrir sa vision de l'avenir du pays" (54%) et pour "vérifier sa connaissance de la vie réelle des gens" (53%). Très peu de gens veulent le rencontrer pour "faire un selfie" (3%) ou "lui parler de sa vie personnelle" (5%).

69% des sondés n'ont "pas du tout envie" de boire une bière avec Zemmour

À noter que 69% n'ont "pas du tout envie" de boire une bière avec Éric Zemmour. Parmi les sondés, 67% des sondés n'ont pas du tout envie de partager ce moment de convivialité avec la candidate du PS Anne Hidalgo, 62% n'en ont pas envie non plus avec Nicolas Dupont-Aignan.

À choisir entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, la majorité des sondés préfèrent boire la bière seule (63%). 23% des sondés préfèrent la boire avec Marine Le Pen, et seulement 14% avec le candidat de Reconquête.

Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, 35% des sondés iraient boire une bière avec le président-candidat, contre 27% qui rejoindraient Marine Le Pen.