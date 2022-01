Présidentielle 2022 : à quoi va ressembler le meeting "immersif" de Jean-Luc Mélenchon ?

Après l'hologramme, le meeting olfactif. Jean-Luc Mélenchon veut innover pour cette campagne présidentielle. Le candidat lancé dans la course pour 2022 voit les choses en grand, malgré la crise du coronavirus qui vient percuter de plein fouet le scrutin.

Ainsi, un meeting "immersif" du candidat la France insoumise sera organisé à Nantes le 16 janvier prochain. Le député LFI Bastien Lachaud expliquait lors d'une conférence de presse qu'une "structure pouvant contenir 3.000 personnes, une sorte de cube de 50 mètres de largeur sur six mètres de haut dont l'ensemble des murs", sera construite.

Concrètement, en quoi ce meeting sera-t-il immersif ? Tout d'abord, les militants qui y assisteront seront mis en situation. Quatre écrans seront installés autour de Jean-Luc Mélenchon et serviront d'appuis à ses propos. Des "écrans sur lesquels 16 vidéoprojecteurs projetteront des images en (définition) 28K", a précisé Bastien Lachaud.

Odeur de l'espace et masques FFP2

Comme pour 2017, Jean-Luc Mélenchon veut innover. Pas d'hologramme qui apparait en un claquement de doigt cette fois-ci. Les participants seront plongés dans un meeting olfactif. C'est-à-dire que des odeurs seront diffusées tout au long du meeting. Une première mondiale dont se targue l'équipe du candidat. "Nous travaillons avec une entreprise qui crée des parfums naturels mais qui souhaite rester anonyme", nous explique un proche de Jean-Luc Mélenchon.

Parmi les odeurs projetées : celle de l'espace. Un parfum de "poudre à canon, de steak très grillé, de framboise et de rhum", précise-t-on. La France insoumise compte aussi distribuer des masques FFP2 à tous les participants. Mais cela ne devrait pas empêcher de profiter des parfums, assure un député insoumis. Plusieurs odeurs seront ainsi projetées dans la salle ce qui nécessite une organisation bien particulière. "Il faut ventiler et aérer les lieux pour ne pas que les odeurs se mélangent entre elles et cela peut prendre du temps. Nous sommes en train d'ajuster les derniers détails".

Quant à la question de l'utilité de ce type de communication et le risque de tomber dans un show, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon assure vouloir remettre du lien entre les Français et les politiques et, selon eux, cela passe par ce type d'événements qui créent "la surprise".