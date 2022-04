Certains voient en la victoire d’Emmanuel Macron le résultat d’un vote de barrage, néanmoins 78% des personnes ayant voté pour Emmanuel Macron au 2nd tour en ont une bonne image, selon notre sondage BVA pour RTL et Orange. S’il ne s’agit pas forcément d’un vote d’adhésion, on est loin du seul vote de rejet de Marine Le Pen.

Autre enseignement à retenir, quelques jours après la réélection d’Emmanuel Macron pour un second mandat, 42% de Français ont une bonne image du chef de l’État. S’il perd 4 points par rapport au mois dernier, le Président retrouve en réalité son score de février.

Néanmoins, il ne jouit pas de la même popularité qu’en 2017 au moment de son élection. En effet, à cette période, 62% des Français en avaient alors une bonne image. Il est également moins populaire que François Mitterrand et Jacques Chirac après leur réélection, respectivement avec 65% et 52%.

Au delà des sympathisants LaREM, le Président bénéficie d’une bonne image auprès d’une majorité de sympathisants PS (55%) et LR (57%). La rupture est en revanche beaucoup plus marquée avec les extrêmes qui rejettent massivement le Président. 83% des sympathisant LFI, 89% des sympathisants RN et 90% des sympathisants Reconquête! en ont une mauvaise image.