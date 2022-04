Deux jours après la réélection d'Emmanuel Macron à la tête du pays et alors qu'on lui prédisait une bataille acharnée pour les législatives en juin prochain, un sondage peut rendre le chef de l'État plutôt confiant. Selon un sondage Harris Interactive pour Challenges, en l'état, le président de la République remporterait une majorité absolue en comptant ses partenaires François Bayrou ou Édouard Philippe, entre 328 et 368 sièges.

Face au bloc centriste, c'est le Rassemblement national qui pourrait faire une percée spectaculaire au Palais Bourbon, entre 75 et 105 députés contre 8 seulement actuellement. Toujours selon ce sondage, les Républicains, actuellement le groupe principal d'opposition pourraient être les grands perdants. Ils verraient leurs effectifs fondre avec entre 35 et 65 députés, contre 101 actuellement.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon est à fond sur les législatives pour devenir Premier ministre, scénario qui parait hautement improbable sur le papier. "On a 40 circonscriptions où on fait plus de 50%, 58 où on est entre 40 et 50%", s'enthousiasme pourtant un cadre. Certes ce sont de bons résultats, mais rappelons que pour imposer un Premier ministre au président, il faut 289 députés. D'après les projections d'Harris Interactive pour Challenges, même avec une union de toute la gauche les Insoumis seraient entre 73 et 93 sièges.