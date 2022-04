Législatives 2022 : que disent les premiers sondages ?

À peine les résultats de l'élection présidentielle connus ce dimanche, que les regards sont désormais tournés vers les élections législatives. Réélu à la tête de l'État pour 5 ans, Emmanuel Macron va encore devoir convaincre les Français pour réunir derrière lui, une majorité à l'issue de ces législatives qui auront lieu en juin prochain.

Et justement, les premières estimations voient le jour et pour l'heure, la partie semble loin d'être gagnée pour Emmanuel Macron. Selon un sondage OpinionWay pour la chaîne Cnews, 63% des Français souhaitent que le président de la République n'ait pas de majorité après ces législatives et soit donc poussé à la cohabitation.

Autre étude, dans Le Parisien cette fois, une enquête Ipsos révèle que 56% des sondés veulent que le chef de l'État perde ces législatives.