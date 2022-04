INVITÉE RTL - Législatives 2022 : "Il n'y aura pas de double appartenance" LR/LaREM, affirme Nadine Morano

Deux semaines après l'échec des Républicains lors de l'élection présidentielle, où leur candidate Valérie Pécresse a obtenu moins de 5% des suffrages, le parti s'interroge sur son avenir. Un comité stratégique s'est tenu ce matin et une déclaration a été adoptée à l'unanimité, moins deux abstentions : ni accord avec Emmanuel Macron, ni accord avec Marine Le Pen. Un vote qui satisfait Nadine Morano, invitée de RTL Soir ce mardi 26 avril.

"Il n'y a pas eu d'opposition à ce texte" souligne l'eurodéputée LR pour qui "Les Républicains ont décidé ce matin que nous conserverions notre vision indépendante de la politique". "Il est hors de question de se noyer dans le magma que veut Emmanuel Macron" qui, selon l'ancienne ministre, "ne veut pas d'opposition".

Concernant les élections législatives, Nadine Morano l'assure : "Il n'y aura pas de double appartenance" entre LR et La République en Marche (LaREM). "Ceux qui porteront nos couleurs seront des candidats de la droite et du centre" et "il n'y aura pas de label de 'majorité présidentielle'" prévient-elle.