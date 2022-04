Législatives 2022 : quel type d'accord entre le Rassemblement national et Reconquête! peut être envisagé ?

Après la présidentielle, cap sur les législatives. Marine Le Pen a d'ailleurs donné le ton dès dimanche 24 avril, peu après l'annonce des résultats du second tour. Ce lundi, deux réunions sont prévues pour le Rassemblement national. Il y a cinq ans, le parti avait obtenu huit députés. Cette fois, l'objectif est d'en avoir au moins le double pour former un groupe à l'Assemblée nationale et ainsi avoir du temps de parole et exister dans l'hémicycle.

Pour y arriver, les cadres du RN misent tout sur les circonscriptions rurales, mais pas question d'un accord d'appareil avec le parti d'Éric Zemmour. "Avec un score à 7%, ils peuvent bien se soumettre", lâchait un conseiller dimanche soir. En revanche, il pourrait y avoir des ouvertures ici ou là, avec quelques personnalités autour du candidat de Reconquête!. Des noms comme ceux de Stanislas Rigault ou Guillaume Peltier circulent depuis des semaines.

De son côté, Marine Le Pen voudrait repartir pour un nouveau mandat de député. Sauf surprise, elle sera bien candidate à sa réélection dans sa circonscription du Pas-de-Calais. En revanche, elle devrait laisser les rênes du parti à son dauphin Jordan Bardella. "C'est bon, elle a suffisamment mis les mains dans le cambouis", commentait un élu.

Reste la grande inconnue : sera-t-elle candidate pour une quatrième élection présidentielle ? Question taboue au Rassemblement national, un cadre le garantit : "Sujet interdit, elle n'en parle jamais".