Pourquoi Gérald Darmanin se rend-il en Italie ce vendredi 31 juillet ?

publié le 30/07/2020 à 12:41

Après de nombreux déplacements partout en France, le ministre de l'Intérieur poursuit les voyages. Mais, pour la première fois, il s'agira de se rendre à l'étranger. Vendredi 31 juillet et samedi 1er août, Gérald Darmanin est attendu en Italie et au Vatican.

Le thème de ce voyage est la question migratoire et la coopération en matière de sécurité. À Rome, Gérald Darmanin rencontrera la ministre de l'Intérieur italienne, Luciana Lamorgese pour parler migration, et notamment réforme migratoire européenne, et "coopération en matière de sécurité". "Il est important que la France et l'Italie travaillent ensemble", commente-t-on dans l'entourage du ministre français.

Au Vatican, le ministre de l'Intérieur français rencontrera le "ministre" du Pape en charge des questions migratoires. Il s'agit de Monseigneur Bruno-Marie Duffé, secrétaire du dicastère en charge du développement humain intégral. Gérald Darmanin profitera de ce voyage à Rome pour rencontrer des chrétiens français de Rome à l'église Saint-Louis-des-Français.