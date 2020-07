publié le 18/07/2020 à 22:42

Le bilan du naufrage d'une embarcation de migrants sur un lac de l'est de la Turquie fin juin est passé à 50 morts samedi 18 juillet après la découverte de cinq nouveaux corps.

Le 27 juin, une embarcation avec des migrants originaires du Pakistan, d'Afghanistan et d'Iran avait coulé dans le lac de Van, situé à l'Est du pays, non loin de l'Arménie. Le bateau aurait coulé vraisemblablement en raison de mauvaises conditions météorologiques. Entre 55 et 60 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation. Celle-ci a été localisée la semaine dernière à 107 mètres de profondeur.

Les autorités turques ont repêché les corps de trois adultes et de deux enfants dans le lac de Van, trois semaines après le naufrage, a indiqué l'agence de presse étatique Anadolu. Il s'agit du naufrage de migrants le plus meurtrier recensé à ce jour dans cette étendue d'eau fermée.

La Turquie est l'un des principaux pays de transit des migrants qui cherchent à se rendre en Europe depuis l'Asie et le Proche-Orient. Le lac de Van, qui est situé dans la province du même nom, se trouve sur la route de migrants cherchant à rejoindre l'Europe. Les migrants préfèrent traverser le lac plutôt que d'emprunter les routes de l'est de la Turquie, où se trouvent de nombreux postes de contrôles de gendarmes.

En décembre, une embarcation transportant plusieurs dizaines de migrants avait coulé dans le lac de Van. Au moins sept personnes avaient perdu la vie.