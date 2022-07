PORTRAIT - Qui est Laurent Nuñez, le successeur de Didier Lallement ?

L'actuel coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme devrait reprendre les rênes de la préfecture de police de Paris, selon une information de BFMTV. Laurent Nuñez, 58 ans, devrait succéder, mercredi 20 juillet, au préfet Didier Lallement, fragilisé par le fiasco du Stade de France, en mai dernier.

Ce fin connaisseur de l'appareil policier est issu d'une famille de pieds-noirs d'origine espagnole. Sa mère, institutrice, et son père, architecte, quittent Oran à la fin de la Guerre d'Algérie, en 1962. Ils s'installent à Bourges, dans le Cher, où Laurent Nuñez-Belda naît deux ans plus tard et grandit "dans un quartier populaire", selon ses mots dans Ouest-France.

Crâne ras et lunettes aux montures noires vissées sur le nez, il fait ses classes dans l'administration comme inspecteur des impôts avant d'intégrer l'ENA en 1997. Ensuite, il gravit la hiérarchie préfectorale. D'abord comme secrétaire général de la préfecture de Haute-Saône, puis comme sous-préfet de Bayonne, en passant par la direction du cabinet de la préfecture de Saint-Denis de 2008 à 2010.

De la haute fonction publique à la politique

Une fonction qu'il exercera également à la préfecture de police de Paris, de 2012 à 2015. Un poste clé, où il gère des dossiers sensibles, comme les attentats commis contre la rédaction de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Le printemps de la même année, il est nommé préfet de police des Bouches-du-Rhône, un autre poste stratégique.

Après un passage à la tête du renseignement français (DGSI) en 2017, Laurent Nuñez fait ses premiers pas en politique dans le gouvernement Édouard Philippe II, en 2018. Pendant 20 mois, il agit comme secrétaire général auprès du ministère de l'Intérieur. Il retrouvera finalement le renseignement le 20 juillet 2020, en prenant la tête de la "task force" antiterroriste de l’Élysée, son poste actuel.

