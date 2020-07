Les Folies Gruss, un spectacle générationnel en famille

publié le 09/07/2020 à 13:16

Les Folies Gruss se sont installées, cet hiver, au coeur du bois de Boulogne avec un show équestre, acrobatique et des animations avant et après la représentation sous le chapiteau. RTL vous a fait découvrir les coulisses du nouveau spectacle de la famille Gruss.

"Je représente la 4e génération, le principe même de la vie c’est la transmission. Je suis ici tous les jours sur la piste de bon matin, le travail c’est une satisfaction formidable quand vous avez le résultat, une satisfaction que l’homme le plus riche du monde ne peut pas s’offrir", explique Alexis Gruss.

Des valeurs importantes au coeur de leur travail : la famille, la passion, la patience... "Tout ce qui touche à l’artistique passe par moi. La fibre artistique dans notre famille, elle se développe très tôt. Et, en plus, quand on la partage avec nos parents et nos enfants, c’est génial de pouvoir enseigner ce savoir-faire qui se transmet dans notre famille depuis six générations, et puis en même temps, ça évolue", explique Stéphane Gruss, fils d'Alexis, issu de la 5e génération.

Qu'est devenue la famille Gruss depuis le confinement ?

Toutes les générations ont vécu le confinement dans le Vaucluse, dans le domaine de la famille Gruss, à Piolenc. Des semaines très studieuses. "Ça nous a permis de travailler avec 50 chevaux, former les enfants... On a bossé de 7h à 19h, tous les jours, non stop", raconte Firmin Gruss.

Avec pour les plus jeunes, l'école par correspondance, comme d'habitude. Le confinement n'a sur ce point-là rien changé. Normalement, le parc Alexis Gruss et le musée de Piolenc sont ouverts au public, mais pas cette année.

Pas de Folies Gruss, version estivale, non plus. Seulement 3 jours dans les arènes de Béziers lors de la mini feria le 14, 15 et 16 août avec enfin des spectateurs. "Le public nous manque, c'est notre motivation permanente", poursuit Firmin Gruss. Le prochain spectacle se tiendra à partir du 17 octobre.