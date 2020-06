"On nous a enterrés" : la colère des précaires de l'hôtellerie et de l'événementiel

publié le 10/06/2020 à 20:51

Un cercueil exhibé place de la Concorde : c'est une image choc que l'on pouvait découvrir ce mercredi 10 juin dans la matinée, censée représenter le drame de la crise économique à venir. Le collectif des précaires de l'hôtellerie-restauration et de l'événementiel, sans revenus depuis plusieurs mois, a crié son désespoir sur cette place parisienne.

En silence, l'air grave, ils ont tour à tour placé leur nom dans un cercueil. "On a placé un cercueil (...) parce qu'on nous a enterrés, déplore Ahcène, représentant du collectif. C'est un désastre social qui se déroule dans le pays. On est les oubliés de la République.

Les précaires de l'hôtellerie-restauration et de l'événementiel demandent les mêmes droits que les intermittents du spectacle, à savoir une année blanche pour bénéficier, eux aussi, des droits au chômage.

Action de la @CPHRE2020 place de la Concorde pour alerter sur la "mort sociale programmée" des CDDU, les contrats courts, essentiellement dans la restauration, l'hôtellerie et l'événementiel. Ils ont simulé leur pendaison avec leurs cravates. pic.twitter.com/x8D61aR5jo — simon louvet (@simonlouvet_) June 10, 2020

Samuel dénonce cette différence de prise en charge qu'il juge "injuste". "On sauve 120.000 personnes et on laisse crever 2,2 millions de personnes, dit-il. Emmanuel Macron a menti quand il disait qu'il n'oublierait personne". "Il y a urgence, disent-ils. Sauvez-nous". Les droits au chômage s'épuisent et les offres d'emploi restent rares.