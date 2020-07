Chine : deux restaurants Burger King épinglés pour des hamburgers périmés

et AFP

publié le 17/07/2020 à 20:46

Face à ces révélations, Burger King a présenté en Chine ses "plus sincères excuses". Dans une émission très suivie, diffusée jeudi 16 juillet par la chaîne de télévision chinoise publique CCTV, un employé d'un Burger King de Nanchang, au centre de la Chine, est vu en train de remplacer les étiquettes sur des paquets de pain périmé. Dans un autre restaurant de la ville, le reportage montre un employé en train de falsifier la date de péremption du poulet.

Burger King a assuré "prendre l'incident au sérieux" et avoir fermé les restaurants en question pour inspection, dans un communiqué publié jeudi. "Notre erreur a trahi la confiance des consommateurs envers Burger King et nous présentons nos plus sincères excuses", ajoute l'enseigne de restauration rapide.

Le sujet a fait vivement réagir sur les réseaux sociaux chinois, dans un pays frappé régulièrement par des scandales alimentaires. "Je suis vraiment déçu. Je ne mangerai plus jamais au Burger King", écrivait un internaute sur la plateforme Weibo. Ces restaurants "devraient être fermés pour de bon", pestait un autre.

En 2014, les autorités chinoises avaient fermé une usine soupçonnée d'avoir vendu de la viande périmée à de grandes entreprises de restauration dont McDonald's, KFC ou Pizza Hut.