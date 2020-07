publié le 16/07/2020 à 08:37

"Faire de l'économie française la plus décarbonée d'Europe". Jean Castex a affiché son ambition en matière d'écologie, lors de son discours de politique générale. Le premier ministre a égrainé les mesures d'un plan de relance "accélérateur puissant de la transition écologique".

Parmi ces mesures, le chef du gouvernement a promis la mise en place d'un moratoire pour l'installation de nouveaux projets de centres commerciaux dans les zones périurbaines "pour lutter contre l'artificialisation des sols". Une annonce qui intervient neuf mois après l'abandon par Emmanuel Macron du méga-projet contesté d'EuropaCity au Nord-Est de Paris.

Invitée à l'antenne de RTL, Barbara Pompili indique que "c'est très important de mettre un coup d'arrêt et de dire : 'On arrête avec ces centres commerciaux qui ne riment à rien, qui prennent de l'espace et qui tuent les centres-villes et ce qui fait notre culture et notre patrimoine. Dans un centre-commercial, partout c'est pareil". La ministre de la Transition écologique veut "redonner de la vie dans les territoires". Un message qui s'inscrit dans la lignée de celui du premier ministre. Jean Castex a prononcé lors de son discours de politique générale 25 fois le mot "territoire". Il mise ainsi sur son expérience de terrain.