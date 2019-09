publié le 30/09/2019 à 10:29

C'est une vidéo d'un vote à l'Assemblée nationale qui a déclenché la foudre des élus Les Républicains (LR) de l'Assemblée nationale. Les députés étaient appelés à se prononcer sur l'amendement numéro 2123 de la loi bioéthique qui précise que la procréation médicalement assistée (PMA) a "toujours pour but de réaliser un projet parental." Le vote se fait à main levée et l'amendement est adopté. Mais pour les élus LR, la majorité des députés se sont opposés à cette partie du texte.



Ce vote a été filmé et diffusé en direct par la chaîne parlementaire, LCP. Les images montrent qu'une majorité de députés votent contre, mais les caméras ne peuvent filmer qu'une partie de l’hémicycle, en l'occurrence ici, les bancs de la majorité. Les députés LR, immédiatement, réagissent. "C'est un scandale !" entend-on à travers les bancs. Plus tard, sur Twitter, le député LR Xavier Breton dénoncera carrément un "trucage" de la part de Richard Ferrand.



"Comment ça ?", s'étonne le président de l'Assemblée national, avant de se justifier : "J'ai regardé évidemment", montrant la partie la plus à gauche de l'hémicycle, invisible sur les images. Mais les députés LR persistent et proposent un "assis-levé", forme de vote où les députés sont invités à se mettre debout pour se prononcer. Mais Richard Ferrand refuse.

#DirectAN Jusqu’à hier soir minuit nous avons examiné le projet de loi sur la #bioethique.

Cette semaine a été marquée par le trucage scandaleux d’un vote sur un amendement important. Avec mes collègues @lesRepublicains nous avons dénoncé ce déni de démocratie ! https://t.co/QIWkNIxEyS — Xavier BRETON (@bretonxavier) September 28, 2019

Sur Twitter, l'Assemblée nationale a répondu à la polémique. "Le Président de séance est le seul à avoir une vision d'ensemble de l'hémicycle et n’a pas à justifier le décompte des voix. Ce n'est que lorsqu'il a un doute sur le résultat d'un vote à main levée qu'il procède à un vote par assis-levé." L'amendement a donc été adopté, car Richard Ferrand est seul souverain dans ce cas.

Le Président de séance est le seul à avoir une vision d'ensemble de l'hémicycle et n’a pas à justifier le décompte des voix.

Ce n'est que lorsqu'il a un doute sur le résultat d'un vote à main levée qu'il procède à un vote par assis-levé.#DirectAN https://t.co/jNpBMbdDg5 — Assemblée nationale (@AssembleeNat) September 26, 2019