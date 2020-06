publié le 12/06/2020 à 09:04

Christophe Castaner a fait une grosse erreur. Il a changé une doctrine d'arrestation sans en discuter et sans prévenir personne et il a parlé de "soupçon avéré de racisme". Le ministre a installé un énorme malaise dans les rangs qui enfle chaque jour. Les policiers ont le sentiment d'avoir été lâchés par leur ministre.

À tel point qu'une rencontre organisée par Édouard Philippe avec les syndicats n'a pas suffit à ramener un peu de sérénité. Partout, des policiers déposent au sol des menottes, leur syndicat très puissant les appelle à cesser les interpellations. Ces images sont dévastatrices. La police a besoin de deux choses : un soutien de ses supérieurs à tous les étages et une attente, un respect de la part de la population.

Christophe Castaner a fait une erreur sur injonction d'Emmanuel Macron car il ne s'est pas contenté de rappeler à la police ses obligations républicaines, de dénoncer le racisme qui mine ses rangs, il les a symboliquement désarmés. Il a réagi à des craintes et des peurs de l'exécutif. Le début d'un mouvement de jeunesse fait craindre le pire mais aussi la crainte d'une police qui lâcherait le pouvoir.

"Le duo Castaner-Nunez ne fonctionne pas"

Il faut donc composer avec des syndicats très puissants et qui poussent leurs pions à chaque occasion. Cet équilibre précaire tient aussi à l'image que Castaner renvoie. En revanche, le duo Castaner-Nunez ne fonctionne pas : on pourrait penser qu'il y a le politique, Christophe Castaner et l'expertise technique, Laurent Nunez mais en fait le secrétaire d'État est aussi politique, manœuvrier et pas très solidaire.

La Place Beauvau ne peut pas être dirigée par deux personnes. Laurent Nunez est un très bon secrétaire d'État mais qui confie souvent tout le mal qu'il pense de son chef. Ce mercredi il a encore déclaré : "Nous ne laisserons pas passer la stigmatisation de la police et les attaques visées contre la police. Croyez bien, vu mon engagement, que j'y veillerai personnellement". Les oreilles de Christophe Castaner ont donc dû siffler mais il n'y a pas que les manifestations en ce moment, il y a aussi un remaniement qui se rapproche.