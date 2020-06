publié le 12/06/2020 à 07:09

La justice relance les investigations dans l'enquête pour viol concernant Gérald Darmanin. Le ministre des Comptes publics a toujours nié les faits. Pour ses avocats, la réouverture de l'enquête n'est que "pure forme", elle ne concernerait pas le fond du dossier.

Pourtant, ce n'est pas l'avis de l'avocate de la plaignante qui se dit soulagée : "Elle est contente de la décision. Il faut que des investigations soient faites pour établir le faisceau d'indice permettant de corroborer la parole de la plaignante et de confondre le mis en cause."

"Il y a des indices qui sont objectifs et objectivables dans tout dossier de viol qui vont prouver que la personne n'était pas consentante. Ne serait-ce que par rapport aux traumatismes qui s'en suivent, l'entourage peut également confirmer. Il y a des éléments matériels objectifs que la plaignante avance et que la justice doit aller rechercher", assure maître Marjolaine Vignola.

À écouter également dans ce journal

Police - Après plusieurs jours de manifestations contre les violence policières, les syndicats de policiers sont reçus par le ministre de l'Intérieur jeudi 11 juin.

Météo - La Corse a été touchée par un phénomène pluvieux et orageux, jeudi 11 juin au matin. Plus de 150 personnes ont dû être mises en sécurité. Ce vendredi, 9 départements sont placés en vigilance orange pluie-inondation, crue et orage.

Coronavirus - Le président réunit ce vendredi 12 juin le Conseil scientifique, puis un Conseil de défense pour faire le point sur la crise sanitaire.