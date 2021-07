Passe sanitaire : vers une adoption définitive dans la nuit de ce lundi 26 juillet

Le passe sanitaire anti-Covid est sur le point d'être adopté définitivement. Les députés et sénateurs seraient en effet parvenus à un compromis sur ce texte controversé ce dimanche soir, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation de ses opposants. Les 14 parlementaires réunis en commission mixte paritaire ont acté en début de soirée leur accord, au bout de près de quatre heures de réunion. Et le Sénat, dominé par la droite, a adopté le texte dans la foulée par 195 voix pour, 129 contre et 17 abstentions.

Un amendement gouvernemental de dernière minute, habilitant de manière très encadrée les préfets à imposer le passe sanitaire pour certains centres commerciaux, a été validé. L'adoption finale du projet de loi reviendra aux députés dans la nuit de ce lundi 26 juillet.