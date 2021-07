Alors que le passe sanitaire va être adopté dans la nuit de ce lundi 26 juillet après un accord entre les sénateurs et députés ce dimanche 25 juillet au soir, on apprend que près de 60% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, selon les données sanitaires publiées dimanche soir. "Bientôt 40 millions de primo-vaccinés. On avance. Ne relâchons pas nos efforts. Faites-vous vacciner", a notamment tweeté Emmanuel Macron. Ce seuil devrait être franchi ce lundi 26 juillet, étant donné que plus de 39,94 millions de Français, soit 59,2% de la population, ont reçu au moins une première dose de vaccin.

Ils sont près de 50%, à savoir 33,2 millions, à avoir un schéma vaccinal complet, selon les chiffres du ministère de la Santé. Les chiffres clés de la situation sanitaire restent stables, malgré la montée en flèche des cas de contamination depuis environ quinze jours (16.167 nouveaux cas dimanche). Les hôpitaux comptaient dimanche 6.843 malades du coronavirus (6.787 samedi) avec 92 nouvelles admissions sur 24 heures (182 samedi), selon les chiffres de Santé publique France. Parmi ces malades, 886 sont dans les services de soins critiques qui en ont reçu 16 nouveaux depuis samedi.

La tendance sur 7 jours reste sur une hausse lente mais régulière, avec 1.837 admissions (1.800 samedi) dans les services hospitaliers en une semaine, dont 376 en soins critiques. Le taux de positivité sur les sept derniers jours poursuit sa hausse, à 4,2% dimanche (4% samedi). Il était de 2% dimanche 18 juillet. Le coronavirus a emporté six patients en 24 heures, pour un total de 111.644 décès depuis le début de la pandémie.