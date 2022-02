Pascal Praud défend Christiane Taubira après son cafouillage sur le RSA

Interrogée comme d'autres candidats mercredi 2 février à l'occasion d'un rapport sur le mal-logement publié par la fondation Abbé Pierre, Christiane Taubira a eu du mal à fournir une réponse claire. "Si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même", a-t-il été lancé à la candidate victorieuse de la primaire populaire. Cette dernière a longuement bafoué pour répondre : "Oui... mais... on y ajoute... voilà, on peut y ajouter le... l'APL d'une part. Et puis... je... je considère que euh... il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux".

"Ca nous est tous arrivé, au micro parfois, défend Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la parole ce jeudi 3 février. Quel est le journaliste qui n'a pas bafouillé, perdu le fil de sa pensée ? interroge-t-il. Parce que là elle perd le fil de sa pensée manifestement". "Je vous trouve dur", ajoute-t-il, à l'attention de ceux qui n'ont pas manqué de critiquer l'ancienne ministre.

Et l'animateur de revenir sur ses propres bourdes : "Si on faisait un bout à bout de tout ce que j'ai pu dire à RTL depuis 20 ans... Ca peut arriver, il faut être indulgent", rappelle-t-il. "De la bienveillance, ami", lance pour finir Pascal Praud, en référence au tweet de Fabien Roussel dans lequel il appelle au "respect" et à la "bienveillance".