publié le 03/02/2019 à 02:23

Il était invité pour parler d'un livre traitant de l’intelligence artificielle (L’IA va-t-elle aussi tuer la démocratie ?, coécrit avec Laurent Alexandre), mais il a fini par répondre aux questions d'actualité. Ancien taulier de la droite, Jean-François Copé était sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, et a livré son analysé concernant le mouvement des "gilets jaunes", dont une frange extrémiste a pris le relais selon lui.



Concernant le début de la contestation, il reconnaît que "ça s'est fait sur un engagement de sincérité énorme, jusqu'au moment où le gouvernement finalement a reculé sur ce qui était vraiment des erreurs politiques et économiques. Et à ce moment-là ont pris le relais, il ne faut pas se mentir là-dessus, des mouvances à caractère extrémiste, parfaitement identifiées, aidées par les réseaux sociaux", a-t-il analysé.

La pression fiscale à l'origine des tensions

Des extrêmes qui "à ce moment-là ont pris la rue non pas pour manifester, mais pour exercer une violence, dont je considère comme n'importe quel citoyen, qu'elles sont inacceptables", a répondu le maire de Meaux.

À ce propos, Jean-François Copé estime que "la démocratie est menacée si on laisse à penser que toute forme de violence est acceptable". Par ailleurs, en début d'analyse, le politicien a expliqué que depuis 40 ans, à force d'augmentation d'impôts, le niveau d'imposition "est devenue insupportable pour les classes moyennes".



"Cette colère-là, elle devez exploser à un moment où un autre. Elle est arrivée sur la dernière taxe en date, la taxe sur le diesel. Elle aurait pu arriver sur autre chose, tant le climat était tendu", a-t-il expliqué.