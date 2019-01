publié le 06/01/2019 à 12:21

Cet acte 8 des "gilets jaunes" a été marqué par des images fortes : celles d'un ministère attaqué par un engin de chantier, celles de mairies prises pour cible à Rennes et Rouen, celles d'un ancien champion de boxe qui se croit sur un ring, avec comme adversaires des gendarmes mobiles. La violence est-elle devenue incontrôlable ?



"Il y a une partie des 'gilets jaunes' qui est dans un processus de radicalisation et qui utilisent la violence comme arme politique", explique le spécialiste des mouvements identitaires extrêmes Sylvain Boulouque au micro de RTL. Dès lors, ces individus "s'en prennent délibérément et intentionnellement à tous les symboles de la République et des institutions", sans pour autant être apparentés à quelque "filiation politique".

"On retrouve quand même un certain nombre de sphères qui peuvent-être rattachées à d'autres mouvances politiques", derrière ces violences de "gilets jaunes", nuance-t-il.

"Plutôt dans la droite dure", ou dans la mouvance "complotiste" précise l'historien. Ces violences sont "un phénomène nouveau, au regard des 30 dernières années". Faut-il alors craindre que ces violences se poursuivent, voire s'enveniment ? "On sait où commence la violence, on ne sait pas où elle s'arrête", estime Sylvain Boulouque.