"On est presque en direct" : la réouverture des librairies "se rapproche", dit Bachelot

publié le 15/11/2020 à 11:26

"On travaille avec les libraires, les éditeurs, on se prépare, dès que la situation va nous le permettre, on va réouvrir", a assuré Roselyne Bachelot sur le plateau de On est presque en direct ce samedi 15 novembre.

Le 30 octobre dernier, une réunion entre les différents acteurs du secteur de la librairie et de l'édition a acté de la fermeture des rayons livres de la grande distribution, pour éviter la concurrence déloyale avec les libraires, obligées de fermer pendant le confinement. "Ce n'est pas absurde", a justifié la ministre de la Culture, malgré la contestation populaire. Selon Roselyne Bachelot, une librairie est "un lieu de culture" et "pas un endroit où on achète un livre comme un paquet de nouilles dans un supermarché".

La ministre explique ainsi que "c'est un lieu où l'on reste". "On parle, on feuillette les livres, on les touche, on les repose, on regarde la quatrième de couverture". "C'est ça le problème d'une librairie, de ce lieu culturel, la rémanence" du coronavirus "sur des surfaces inertes est entre 7 et 10 heures", explique Roselyne Bachelot.

Emballer les livres est envisagé

La ministre précise que pour prévenir toute contamination, "il faudrait des techniques d'asepsie encore plus présentes que le simple gel hydroalcoolique et le masque". Emballer les livres est donc une possibilité envisagée. "On est en train d'y travailler pour la réouverture des librairies parce qu'elle va venir, elle se rapproche".