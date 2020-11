et AFP

publié le 14/11/2020 à 23:35

La mesure est en vigueur depuis ce samedi 14 novembre. Pour contrecarrer les "poches" de résistance du confinement la nuit, notamment à Bordeaux, le département de la Gironde a décidé d'interdire l'ouverture, entre 22 heures et 5 heures, des épiceries, ainsi que des restaurants et débits de boisson fonctionnant en "click and collect".

Cette mesure s'applique sur l'ensemble du département de la Gironde, a annoncé la préfète Fabienne Buccio lors d'un point de presse. "La police et la gendarmerie m'ont signalé qu'ils avaient beaucoup de difficultés avec des établissements qui après 22 heures - des épiceries de nuit - se maintenaient ouverts", a-t-elle dit, évoquant "souvent beaucoup de vente d'alcool, des rassemblements, des files dans la rue".

"Il faut aller chercher ces poches qui nous produisent encore beaucoup de contaminations", a-t-elle souligné. Notant qu'"il n'y a pas que Bordeaux et la métropole" concernés et citant des cas sur Libourne ou Arcachon, la préfète a pris cet arrêté pour l'ensemble du département de la Gironde.

Des réouvertures clandestines

Comme exemple "concret de personnes irresponsables", Fabienne Buccio a cité un "établissement de nuit" de l'agglomération bordelaise qui avait rouvert clandestinement après avoir contacté ses clients fidèles par mail. Les policiers ont verbalisé les fêtards à leur sortie. Fabienne Buccio avait déjà pris un même arrêté d'interdiction d'ouverture entre 22 heures et 5 heures lors du premier confinement.

Les derniers chiffres, datant du 6 novembre, donnaient un taux d'incidence en Gironde de 239,8 pour 100.000 habitants. "Nous vivons la même chose que les autres régions (...) on a constaté que l'augmentation ralentissait (...) Il est un peu tôt pour sentir l'effet du confinement", a déclaré lors de la même conférence de presse Benoît Elleboode, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. "On va voir si cela se confirme soit comme le haut d'un pic, soit comme l'arrivée à un plateau (...) Aujourd'hui on constate une augmentation du nombre d'hospitalisations", a-t-il précisé sans pouvoir donner de chiffre précis.