"On est en direct" : "La parole du racisme s'est libérée", déplore Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon, candidat aux élections présidentielles en 2022, est revenu sur sa stratégie électorale et son débat avec le polémiste et "presque-candidat" Éric Zemmour, dans l'émission On est en direct, diffusée sur France 2 ce samedi 2 octobre. Un dernier sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien donne 15% à l'écrivain d'extrême-droite, soit un point derrière la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen. L'Insoumis réunirait lui 9% des voix, rappelle L'Indépendant.

Jean-Luc Mélenchon a reconnu l'ascension d'Éric Zemmour. "Mais je l'ai battu en retraite !", a-t-il estimé, évoquant les thèmes abordés lors de leur débat sur le plateau de BFM TV, jeudi 23 septembre dernier. "Il est en train de siphonner Mme Le Pen. C'est un transfert qui se fait entre eux dans un sens terrifiant", a jugé le leader de la France Insoumise, déplorant que "la parole du racisme" se soit "libérée".

Le député a par ailleurs rappelé les problématiques sociales qu'il juge majeures, de la lutte "contre les communautarismes", les bas salaires, la hausse du pouvoir d'achat ou encore les logements précaires. "J'essaie de trouver des dénominateurs communs" pour réunir les électeurs, a-t-i plaidé, précisant qu'il souhaiterait s'entretenir avec Emmanuel Macron sur les questions sociales.