"On est en direct" : Anne Hidalgo appelle au calme face aux sondages

La candidate du Parti socialiste connaît un début de campagne compliqué. Anne Hidalgo a annoncé sa candidature à la présidentielle le 12 septembre mais les sondages ne lui prédisent rien de bon. La maire de Paris plafonne entre 4 et 5% des intentions de votes selon une étude Odoxa pour l'Obs, contre 25 à 26% pour Emmanuel Macron et 20,5 à 21,5% pour Marine Le Pen.

"On a besoin de faire respirer la démocratie, il ne sert à rien de délégitimer des candidats ou candidates alors que la campagne n'a pas vraiment démarré", lance Anne Hidalgo, invitée sur le plateau d'On est en direct, le samedi 25 septembre sur France 2. "Tous ceux qui, de façon un peu malhonnête, essaient de nous faire croire que le sondage de septembre serait le résultat probable du mois d'avril prochain… Un peu de calme, laissons les candidats et les offres politiques se présenter".

Pour remonter dans les sondages, la candidate mise principalement sur l'écologie. "Ma ligne politique est très claire, c'est bien sûr l'écologie. (…) Il va falloir, dans les cinquante ans qui viennent, programmer la transformation de notre industrie, en accompagnant les travailleurs", précise Anne Hidalgo, "c'est l'écologie avec un modèle dans lequel on accompagne les travailleurs dans ces nouveaux métiers".