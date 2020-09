Éric Dupont-Moretti, dans l'émission "On est en direct", le 26 septembre 2020

Au lendemain de l'attaque à l'arme blanche qui a fait deux blessés dans le XIe arrondissement de Paris, près des anciens locaux de Charlie Hebdo, le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, a affirmé sur le plateau de l'émission On est en direct, ce samedi 26 septembre, sur France 2, que cet événement "suscite chez moi de la tristesse et de la colère".

Alors que "les jours des victimes ne sont plus en danger", "le parquet national antiterroriste est à pied d'oeuvre", a souligné le ministre en rappelant qu'"une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste". "Je ne peux pas en dire plus parce que la fonction me l'interdit" a ensuite déclaré Éric Dupont-Moretti à Laurent Ruquier.

Au cœur du procès des attentats de janvier 2015, le présentateur a interpellé le ministre sur l'éventuelle dangerosité des lieux en cette période. Éric Dupont-Moretti a d'abord félicité les services qui ont "déjoué 32 attentats depuis 2017, presque un mois" et ensuite évoqué le "terrorisme low-cost", dont il serait question dans l'attaque à l'arme blanche de vendredi.

"C'est votre voisin [...] qui ressemble à Monsieur Toulemonde et qui passe à l'acte sans qu'il n'y ait d'éléments extérieurs permettant de penser qu'il va le faire" a expliqué le le garde des Sceaux.

