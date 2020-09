Attaque à Paris : ce que l’on sait des victimes

publié le 25/09/2020 à 16:07

Une attaque à l'arme blanche a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 25 septembre, dans le XIe arrondissement de Paris, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Si les raisons de cet acte restent encore indéterminées, deux personnes ont été blessées et deux suspects ont été interpellés, dont l'un qui était couvert de sang à Bastille.

Sur France 2, Élise Lucet, qui présente le magazine Cash Investigation, produit par la société de production Premières lignes, a expliqué que "deux collaborateurs de Premières Lignes télévision ont été blessés lors de cette attaque, un homme et une femme". La journaliste précise également que "la jeune femme a été transférée à l'hôpital Georges Pompidou" et que les victimes ont été "immédiatement pris en charge par les pompiers".

Les blessés ont été dans un premier temps soignés sur place afin que leur état soit stabilisé avant qu'ils ne soient transférés à l'hôpital. Élise Lucet ajoute également que "l'une de nos collaboratrices sera l'un des témoins numéro un puisqu'elle a clairement vu l'assaillant poursuivre un de nos collaborateurs qui était déjà blessé et ensanglanté".



De son côté, le fondateur de la société audiovisuelle Premières lignes Paul Moreira a confirmé à RTL que '"deux personnes de chez nous sont blessées gravement" et que l'immeuble de sa société a été "évacué". Le Premier ministre Jean Castex, arrivé un peu plus tard sur les lieux, a affirmé que leurs jours n'étaient pas en danger.