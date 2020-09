publié le 25/09/2020 à 07:40

Les robes noires sont rouges de colère face à leur ministre Éric Dupond-Moretti. Sa décision de nommer une avocate à la tête de l’École nationale de la magistrature avait déjà créé l’ire des magistrats, mais la goutte aura été la mise en cause des juges dans la surveillance de ses appels téléphoniques en marge d’une enquête visant Nicolas Sarkozy.

"Il est inacceptable qu’une personne qui est intéressée par un problème (…) puisse aujourd’hui lancer des enquêtes qui concernent nommément des collègues qui ont justement procédé à ces investigations", dénonce un membre de l’Union syndicale des magistrats.

Il dénonce ainsi un conflit d’intérêts, pointé dès la nomination du ministre de la Justice. "On est face à une ‘trumpisation’ de la justice, et une mise en cause sévère des magistrats que le ministre est censé défendre", réagit le syndicaliste. Eric Dupond-Moretti répondra à ses accusations sur RTL ce vendredi 25 septembre à partir de 7h45.

