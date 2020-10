publié le 17/10/2020 à 16:30

Ce samedi matin, Carla Bruni était l'invitée d'Éric Dussart et Jade sur RTL, à l'occasion de la sortie de son nouvel album studio éponyme. Pendant l'émission, les deux animateurs en ont profité pour ressortir une séquence captée lors d'une interview réalisée dimanche dernier en visioconférence par la chanteuse, pour une chaîne de télévision Italienne.

Alors qu'elle montre à la caméra son studio d'enregistrement, on y voit l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, faire une brève apparition à l'écran. Des images qui n'ont pas manqué de faire réagir le présentateur italien, Fabio Fazio, ravi de voir à l'image l'homme politique français.

Des images rares du couple à la télévision, expliquées par la volonté depuis longtemps de ne pas s'exposer ensemble sur les plateaux. Sans esquiver la question, Carla Bruni donne ses explications. "On est très unis, mais d’un point de vue professionnel, on essaye de séparer les choses. On est très médiatisés tous les deux depuis très longtemps, mais pour des raisons totalement différentes. On essaye de rester sur ce chemin-là".

Un choix qui ne les empêche pas de se regarder mutuellement à la télévision lorsqu'ils en ont l'occasion : "Moi je le regarde à fond. Lui me regarde quand il peut, mais il a toujours un peu peur. Mais moi je le regarde" confie Carla Bruni.

Découvrez cette séquence en intégralité et en vidéo ci-dessus...