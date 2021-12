Nicolas Dupont-Aignan testé positif, ses collaborateurs le lâchent un à un

Nicolas Dupont-Aignan voit ses collaborateurs le quitter les uns après les autres. À 4 mois du 1er tour de la présidentielle, le candidat de Debout la France est soupçonné d'avoir caché à ses équipes qu'il était cas contact.

Officiellement, c'était une petite grippe, avec de la fièvre et de la toux. Mais en réalité, à ce moment-là, Nicolas Dupont-Aignan était cas contact de sa femme. Elle-même était positive au Covid. Une situation que le député se serait bien gardé de raconter à ses équipes. Il aurait continué ses déplacements comme si de rien était. Jusqu'à son test positif le 9 décembre, Nicolas Dupont-Aignan a donc participé à la propagation du virus.

Alors évidement, Nicolas Dupont-Aignan nie complètement. Il jure s'être isolé et avoir prévenu ses contacts. Mais dans son entourage, les langues se délient. "Depuis le début de l'épidémie, il a complètement vrillé", explique ce mardi matin un ancien collaborateur. Il n'était pas vacciné. Il criait partout que le vaccin et le passe sanitaire étaient inutile. C'était même devenu "une obsession" disent certain.

Résultat, autour de lui les départs s'enchaînent. Depuis le mois d'avril pas moins de 11 personnes sont parties. Il y a un mois, il ne restait plus que 2 collaborateurs et quelques stagiaires. Tous ont démissionné.

Petit exemple : lundi, un journaliste de la rédaction de RTL était en contact avec sa conseillère en charge de la presse pour inviter Nicolas Dupont-Aignan sur notre antenne. Elle était encore en poste. Ce mardi, elle a démissionné.