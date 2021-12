Coronavirus : faut-il s'attendre à des mesures de restrictions après les Fêtes ?

Alors que certains pays reconfinent pour les Fêtes de fin d'année, ici en France, pas de changement, en tout cas par pour l'instant. Si on compare les chiffres importants, on est assez proche de ce qui se passe en Irlande et au Danemark, même taux de vaccination en tout cas. L'exécutif a décidé pour l'instant de rester sur sa ligne.

L'idée est de ne pas imposer davantage de restrictions, d'abord en misant sur la vaccination à tout va et de cibler ceux qui ne veulent toujours pas en entendre parler. L'idée est aussi de compter, dit-on au sommet de l'État, sur la responsabilité des gens, par exemple sur le nombre de personnes à table. L'exécutif rappelle aussi que l'an dernier il n'y avait pas eu d'augmentation des cas juste après les Fêtes. Sauf que cette année, avec le vaccin, il pourrait y avoir un relâchement et des tablées plus grandes pour Noël.

Pas de confinement ni couvre-feu, comme le recommande pourtant le Conseil scientifique. Faut-il y avoir une intention politique de ne pas embêter à quatre mois de la présidentielle ? Au gouvernement on répond que non, il n'y a rien d'électoraliste et on rappelle que déjà en janvier dernier, Emmanuel Macron avait surpris tout le monde en ne reconfinant pas.

Mais attention, ne nous réjouissons pas trop vite, rien est inscrit dans le marbre. "On regarde de près les chiffres", confiait ce lundi matin le conseiller d'un ministre. Rien empêche un Conseil de défense sanitaire du gouvernement la semaine prochaine, pendant les vacances et si besoin, en fonction de la situation, de nouvelles mesures au retour des Fêtes.