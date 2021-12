Coronavirus : en cas de reprise épidémique, “on ira plus loin” prévient Gabriel Attal

Sur le plateau de France 2, ce mardi 21 décembre, Gabriel Attal a évoqué la situation sanitaire française avec une grande prudence. Alors que le nombre de contaminations augmente de jour en jour, le porte-parole du gouvernement a indiqué la possibilité de nouvelles restrictions : "Si on constate qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron et un risque, évidemment qu'on pourra aller au-delà." Quelques instants plus tard, Gabriel Attal rappelle l'importance de la responsabilité de chaque Français.

"On rentre dans une période de fortes turbulences avec le variant Omicron qui se traduit, on le voit encore une fois au Royaume-Uni, par un déluge de contaminations", analyse-t-il. "Et donc, il faut faire très attention". "Ce que je constate, et on le constate tous je crois, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui réduisent leurs interactions", admet le porte-parole du gouvernement en indiquant, par exemple, "des événements privés ou professionnels qui sont annulés." Le nombre des hospitalisations pour cause de Covid-19 a doublé en un mois.