Coronavirus : Nicolas Dupont-Aignan se dit hostile à la vaccination des enfants

et AFP

publié le 24/05/2021 à 04:00

Il en est certain : le risque de la vaccination contre le Covid-19 est supérieur à son bénéfice pour les enfants. C'est ce qu'a assuré, ce dimanche 23 mai, le président de Debout la France et candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan.

"Il est grave de faire croire aux Français que le vaccin est la seule solution", a estimé, lors de l'émission Dimanche en Politique sur France 3, Nicolas Dupont-Aignan, qui se défend toutefois d'être anti-vaccin. Une intervention qui survient alors que le gouvernement étudie la possibilité de vacciner les enfants, dès l'âge de 12 ans. La vaccination de cette population sera "peut-être" proposée en France, dans les prochains mois, avait déclaré, quelques jours plus tôt, le ministre de la Santé Olivier Véran.

Mais de son côté, le président de Debout la France considère que, si le rapport bénéfice-risque du vaccin est favorable "pour les personnes âgées ou en comorbidité", à l'inverse "pour les enfants et les très jeunes où il n'y a aucun risque de mortalité de la Covid, le risque du vaccin est plus important que le bénéfice et il y a un principe de précaution."

Dupont-Aignan fustige une "vaccination à outrance"

Selon lui, "pour un enfant ou un jeune qui n'a aucun risque de mourir de la Covid, l'ivermectine, qui est refusée dans notre pays alors même qu'elle marche ailleurs, serait quelque chose de beaucoup plus doux, de plus utile que cette vaccination à outrance".

En avril dernier, l'Agence française du médicament (ANSM) a toutefois rejeté une demande d'autorisation temporaire d'utiliser l'ivermectine, dans le but de traiter ou prévenir une contamination au coronavirus. Cet antiparasitaire, fréquemment utilisé, est au centre de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Mais un panel d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est penché sur ses effets et les données des études cliniques pour en mesurer l'efficacité contre le Covid-19 n'ont rien fourni de probant.