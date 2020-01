publié le 22/01/2020 à 18:00

La République en marche s’apprête à adresser un ultimatum à Cédric Villani, selon les informations de RTL. Fini la bienveillance et les mains tendues au candidat dissident. Au fil des jours, La République en Marche s’est rendue à l’évidence : la réconciliation tant espérée entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani n’aura pas lieu. Devant l’inévitable affrontement, le patron du parti, Stanislas Guerini, hausse le ton : "Je lui demande de choisir", lance-t-il une dernière fois à l’attention de Cédric Villani.

D’après nos informations, si Cédric Villani dépose ses listes pour les municipales : soit il devra quitter de lui-même son parti, soit il en sera exclu. Jusqu'ici, le parti majoritaire et Benjamin Griveaux s’étaient toujours refusé à le faire. Mais à l'approche du scrutin et à mesure que les mauvais sondages arrivent, la patience envers Cédric Villani semble toucher à sa fin. "Aller au bout, c’est aller contre le Président et contre la majorité", décrypte un élu.

Cédric Villani doit donc choisir. Un choix qui ne règle pas tous les problèmes. L'exclusion du candidat dissident risque de secouer le parti en profondeur. Car si Cédric Villani est poussé dehors, que faire de tous les élus, militants et députés, qui ont choisi de faire sa campagne ?